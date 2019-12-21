توتر الاوضاع بالوثبة بعد مشاجرة بين متظاهرين واصابة ثلاثة اشخاص

افاد مصدر امني، السبت، بأن الاوضاع في ساحة الوثبة توترت بعد مشاجرة بين متظاهرين، فيما اشار الى ان ذلك ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة اشخاص عادوا الى ساحة الوثبة وسط بغداد"، مبينا ان "مشاجرة اندلعت بينهم ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".

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واضاف المصدر انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأفاد مصدر في الشرطة، اليوم السبت، بانسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة ومقتربات حافظ القاضي باتجاه ساحة التحرير، مشيراً إلى عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي إلى ساحة الوثبة وشارع الرشيد.