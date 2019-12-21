افاد مصدر امني، السبت، بأن الاوضاع في ساحة الوثبة توترت بعد مشاجرة بين متظاهرين، فيما اشار الى ان ذلك ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة اشخاص عادوا الى ساحة الوثبة وسط بغداد"، مبينا ان "مشاجرة اندلعت بينهم ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".
واضاف المصدر انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأفاد مصدر في الشرطة، اليوم السبت، بانسحاب المتظاهرين من جسر الأحرار وساحة الوثبة ومقتربات حافظ القاضي باتجاه ساحة التحرير، مشيراً إلى عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي إلى ساحة الوثبة وشارع الرشيد.
كانت هذه تفاصيل خبر توتر الاوضاع بالوثبة بعد مشاجرة بين متظاهرين واصابة ثلاثة اشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.