رسمياً.. محمد صلاح الافضل في مونديال العالم

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2019-12-21 | 21:04
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حصل نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليًا في قطر.
وفازت كتيبة يورجن كلوب بهدف دون رد، بفضل البرازيلي روبرتو فيرمنيو.
وعقب المباراة النهائية حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في البطولة، حيث حصل على كرة أديداس الذهبية.
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وشارك صلاح في مباراة نصف النهائي أمام مونتيري وصنع الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا، ولعب اللقاء بأكمله.
كما لعب صلاح مباراة اليوم وخرج في الدقيقة 118 حيث نزل بدلًا منه شيردان شاكيري.
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