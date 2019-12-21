ليفربول يقهر فلامنغو ويتوج بطلاً للعالم

وحقق الريدز اللقب للمرة الأولى في تاريخه لينهي العام بشكل مثالي بعدما حقق دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى تصدره سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل ليفربول أجواء المباراة سريعًا، حيث أهدر روبرتو فيرمينو، انفرادًا في الدقيقة الأولى، بعدما سدد كرة عالية من أمام مرمى فلامينجو.



وأضاع نابي كيتا، فرصة التسجيل للريدز، بعدما استلم تمريرة رائعة من محمد صلاح، إلا أنه سددها بعيدًا عن مرمى الفريق البرازيلي في الدقيقة 5.

وأطلق ألكسندر أرنولد، تسديدة قوية من مسافة بعيدة، إلا أنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لحارس فلامينجو.

وكاد برونو هنريكي، أن يخطف هدفًا لفلامينجو في الدقيقة 26، إلا أن تدخل جو جوميز، في اللحظة الأخيرة حيث حول تسديدته إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، حرم قائم فلامينجو، فيرمينو من التسجيل بعدما تصدى لتسديدة الدولي البرازيلي في الدقيقة 47.



وهدد محمد صلاح، مرمى فلامينجو في الدقيقة 50، حيث مرت تسديدته القوية بجوار القائم الأيسر للحارس دييجو ألفيش.

وتألق أليسون بيكر حارس ليفربول، في الدقيقة 53، بعدما حول تسديدة جابيجول إلى ركلة ركنية.

وسدد جابيجول كرة مقصية ولكن تسديدته كانت ضعيفة، ليمسكها أليسون بسهولة في الدقيقة 69.

وشهدت الدقيقة 73، إصابة تشامبرلين بعد التحام مع إيفرتون ريبيرو، ليخرج بعد دقيقتين، ويحل محله آدم لالانا.

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وتعملق دييجو ألفيش، حارس فلامينجو، بعدما أبعد تسديدة جوردان هندرسون، قائد الريدز في الدقيقة 86.

وشهدت اللحظات الأخيرة جدلاً بعد سقوط ساديو ماني داخل منقطة الجزاء، حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء وبطاقة صفراء لرافينيا في البداية، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي قرار الحكم.

وانتقلت المباراة إلى الإشواط الإضافية بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي، بالتعادل السلبي بين الجانبين.

ونجح فيرمينو أخيرًا في افتتاح التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 99، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، وضعته في موقع مريح للتسجيل.

وكاد محمد صلاح، أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 100، لولا تألق حارس فلامينجو، الذي حول تسديدته إلى ركلة ركنية.

ووقف ألفيش، حائلاً مرة أخرى أمام محاولة أرنولد للتسجيل في الدقيقة 115، بعدما أبعد تسديدته التي جاءت من ركلة حرة مباشرة.