مقتل عنصر بالحشد واصابة ثلاثة اخرين بصد هجوم لـ'داعش' شمال شرقي ديالى

افاد مصدر امني، السبت، بأن عنصرا بالحشد الشعبي قتل واصيب ثلاثة اخرون بصد هجوم لـ"داعش" شمال شرقي ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من الحشد الشعبي صدت مساء اليوم هجوما لداعش قرب منطقة السعدية باتجاه بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى، ما ادى الى مقتل احد عناصر القوة واصابة ثلاثة اخرين بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
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