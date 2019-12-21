مصدر: اتفاق سياسي على رفض اي مرشح لرئاسة الوزراء مزدوج الجنسية

كشف مصدر سياسي، الاحد، عن اتفاق على رفض اي مرشح لرئاسة الوزراء مزدوج الجنسية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الكتل السياسية اتفقت على رفض اي مرشح لرئاسة الوزراء مزدوج الجنسية".



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