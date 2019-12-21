وجه النائب محمد الكربولي، السبت، رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح. وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "السيد رئيس الجمهورية المحترم، في هذه الليلة العصيبة رسالتي اليك، إن خرق الدستور خير الف مرة من ادخال البلاد في فوضى الدماء بسبب اختيارك لشخصية جدلية لم يهز وجدانها رفض الشعب المعلن له".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكربولي يوجه رسالة الى برهم صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.