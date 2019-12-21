مقتل اربعة منتسبين بشرطة الطاقة في هجوم لـ'داعش' بقضاء بيجي

افاد مصدر امني، السبت، بأن اربعة منتسبين بشرطة الطاقة قتلوا في هجوم لـ"داعش" بقضاء بيجي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في داعش هاجموا مساء اليوم، قوة من شرطة الطاقة ضمن منطقة الصينية في بيجي، ما ادى الى مقتل اربعة منهم".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثث القتلى الى الطب العدلي".