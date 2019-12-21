أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، السبت، بقيام مجهولين بإحراق مدرسة أمام مبنى الحكومة المحلية. وقال المصدر لـ الخليج 365 إن "عدداً من المجهولين أقدموا، اليوم، على إحراق إدارة مدرسة عثمان بن سعيد أمام مبنى الحكومة المحليه في محافظة كربلاء".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يحرقون مدرسة أمام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.