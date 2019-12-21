النصر: التنافس السياسي والسباق الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الامال باصلاح النظام

اعتبر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، السبت، أن التنافس السياسي المصالحي والسباق الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الامال باصلاح النظام.

وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ائتلاف النصر يؤكد مواقفه السابقة الداعية الى اختيار شخصية مستقلة تحظى بثقة الشعب كرئيس لمجلس الوزراء لمرحلة مؤقتة تنتهي باجراء انتخابات حرة ونزيهة باشراف اممي".

وأضاف أن "ائتلاف النصر يعيد تاكيده على ضرورة ان تكون المرحلة المؤقتة ضامنة لاجراء تحولات بالحياة السياسية بما يخدم طموحات الشعب"، معتبراً أن "التنافس السياسي المصالحي والسباق الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الامال باصلاح النظام السياسي".