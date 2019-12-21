ايران تعلن استئناف رحلات الزائرين الى العتبات المقدسة في العراق

أعلن مدير مكتب شؤون التخطيط لزيارة العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الايرانية صحبت الله رحماني، السبت، عن ايفاد 58 قافلة ايرانية لزيارة العتبات المقدسة في العراق جواً خلال الشهر الاخير.
وأضاف أنه "لا قلق من إيفاد الزائرين الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق برّاً لكنها لم تستأنف لحد الآن بسبب غلق منفذ مهران الحدودي مع العراق".
وأوضح رحماني، أن "المجلس الاعلى للامن القومي الايراني هو من يمتلك الصلاحية باتخاذ قرار حول استئناف رحلات الزائرين براً حيث سيتم البدء بها بعد نيل الموافق".
واشار الى "استئناف رحلات الزائرين الايرانيين الى سوريا"، موضحاً أن "هذه الرحلات استؤنفت منذ اسبوعين برعاية منظمة الحج والزيارة".
ولفت رحماني، الى ان "توافد الزائرين الايرانيين الى سوريا بهدف زيارة السيدتين زينب الكبرى ورقية (عليهما السلام) ضمن رحلات جوية تستغرق ثلاثة أو اربعة ايام".
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