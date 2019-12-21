محافظ واسط يوجه بتخفيض أجور الجباية للساحة الحدودية

وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، بتخفيض أجور جباية الساحة الحدودية التابعة للمحافظة بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال المياحي في كتاب رسمي صدر عن مكتبه وأطلعت عليه الخليج 365، إنه "من أجل تنظيم عمل الساحة الحدودية للمحافظة ووفقا لقانون تنظيم الإيرادات المحلية رقم ١ لسنة ٢٠١٩ والمصادق عليه من وزارة المالية تقرر تخفيض أجور الساحة الحدودية ليكون رسم الجباية للخط التجاري ۱۰۰ الف دينار بدلاً من ۲۰۰ الف دينار، ورسم جباية عجلات المحافظة ٧٥ الف دينار بدلا من ۱۲۰ الف دينار، ويكون رسم جباية الخط العادي ٤٠ الف دينار مع الالتزام التام في سجل الطابور، ويكون رسم جباية عجلات نقل الركاب ٥ الاف دينار بدلا من ۱۰ الف وحسب الطابور أيضاً".



وأضاف أن "كل المبالغ المحددة ستنظم في وصولات صرف أصولية وحسب تعليمات الرقابة المالية"، مشدداً انه "يمنع منعاً باتاً أي استثناءات وتدخلات في عمل الساحة ويتحمل الموظف المعني كافة التبعات القانونية والإدارية".