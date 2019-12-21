بالصور.. متظاهرون يقطعون طريق ديوانية بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بقيام متظاهرين بقطع طريق ديوانية بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين احرقوا اطارات على الطريق السريع الذي يربط محافظة الديوانية بالعاصمة بغداد، رفضا لمرشح الاحزاب قصي السهيل".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.