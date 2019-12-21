برشلونة يدمر آلافيس برباعية ويعزز صدارته لليغا

المواجهة جاءت بعد التعادل السلبي بدون أهداف مع ريال مدريد الأربعاء الماضي في الكلاسيكو، ليدخل برشلونة اللقاء طامحاً للفوز للحفاظ على صدارة الليجا.

البداية كانت سريعة لصالح برشلونة في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، بهدف لجريزمان من عرضية لسواريز أبرز نجوم اللقاء مع زميله الفرنسي.



وفي الدقيقة 40 نجح ميسي بمراوغة أكثر من لاعب داخل منطقة جزاء ألافيس، وكاد أن يسجل الهدف الثاني ولكن كرته مرت بجوار القائم.

فيدال رفض أن ينتهي الشوط الأول بدون تأمين الفوز لصالح أصحاب الأرض، ليسجل الثاني بتسديدة داخل منطقة الجزاء من كرة بدأها ميسي ومررها سواريز الذي واصل صناعة الفارق للفريق الكتالوني.

الشوط الثاني بدأ كما لا يتمناه جمهور برشلونة، حيث تمكن ألافيس من تقليص الفارق بكرة رأسية من بيري بونس في غفلة من الدفاع وخط الوسط أثناء بناء الهجمة.



وفي الوقت الذي نشط فيه الضيوف للعودة للمباراة، أحبط ميسي كل الآمال بتسديدة متقنة خارج منطقة الجزاء وهدف ثالث في الدقيقة 69 ساهم فيه سواريز أيضاً.

وقبل النهاية بربع ساعة توج سواريز جهده المميز بالمباراة، مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 75 من ركلة جزاء حصل عليها فريقه.

النتيجة ترفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة في المركز الأول بجدول الليجا، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي يلعب غداً ضد أتلتيك بيلباو بنفس الجولة، بينما يقبع ألافيس بالمركز الخامس عشر بـ19 نقطة.

