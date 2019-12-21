تجدد النزاعات العشائرية بناحية ابي صيدا في ديالى

افاد مصدر امني، السبت، بتجدد النزاعات العشائرية في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النزاعات العشائرية تجددت في ناحية ابي صيدا بالاسلحة الثقيلة والخفيفة وذلك عقب تفجير منزلين هناك".

يذكر ان ناحية ابي صيدا شهدت نزعات عشائرية عنيفة ادت الى سقوط قتلى وجرحى ونزوح عدد كبير من الاهالي.