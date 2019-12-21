افاد مصدر امني، السبت، بتجدد النزاعات العشائرية في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النزاعات العشائرية تجددت في ناحية ابي صيدا بالاسلحة الثقيلة والخفيفة وذلك عقب تفجير منزلين هناك".
يذكر ان ناحية ابي صيدا شهدت نزعات عشائرية عنيفة ادت الى سقوط قتلى وجرحى ونزوح عدد كبير من الاهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تجدد النزاعات العشائرية بناحية ابي صيدا في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.