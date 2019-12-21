التربية تعلن عن معالجات للنصف الاول من العام الحالي

اعلنت وزارة التربية، السبت، عن معالجات للنصف الاول من العام الحالي، منها لمحافظات ميسان وذي قار والمثنى وواسط وبابل والنجف وكربلاء حيث تكون درجة امتحان نهاية الكورس الاول للصفوف غير المنتهية من 100%.
وأضاف البيان أن "المعالجات للمحافظات ميسان وذي قار والمثنى وواسط وبابل والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة ان تكون درجة امتحان نهاية الكورس الاول للصفوف غير المنتهية لطلبة الكورسات من 100% وتكون درجة امتحان نصف السنة والفصل الثاني للصفوف المنتهية للدراسة الثانوية وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي معدلا للسعي السنوي".
ولفت البيان الى أن "محافظتي بغداد والبصرة تكون درجة امتحان نهاية الكورس الاول للصفوف غير المنتهية من 100% وتكون درجة امتحان نصف السنة والفصل الثاني للصفوف المنتهية للدراسة الثانوية معدلاً للسعي السنوي".
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