الصدر لكتلة البناء: أحقنوا الدم العراقي

وقال الصدر في تغريدة أطلعت عليها الخليج 365، :"أيها الاخوة في (كتلة البناء)، ايها الاخ (قصي السهيل).. احقنوا الدم العراقي، واحترموا اوامر المرجعية واحترموا ارادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع".وأضاف زعيم التيار الصدري، ان "الشعب هو الكتلة الأكبر".

وكانت تسريبات قد انتشرت في وقت سابق عن ترشيح تحالف البناء، وزير التعليم العالي في حكومة رئيس الوزراء المستقيل قصي السهيل، لرئاسة الحكومة الجديدة.