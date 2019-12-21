الصدر لكتلة البناء: أحقنوا الدم العراقي

وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، رسالة إلى تحالف البناء، فيما خاطبهم بالقول :"أحقنوا الدم العراقي، واحترموا أوامر المرجعية".
وقال الصدر في تغريدة أطلعت عليها الخليج 365، :"أيها الاخوة في (كتلة البناء)، ايها الاخ (قصي السهيل).. احقنوا الدم العراقي، واحترموا اوامر المرجعية واحترموا ارادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع".
وأضاف زعيم التيار الصدري، ان "الشعب هو الكتلة الأكبر".
وأضاف زعيم التيار الصدري، ان "الشعب هو الكتلة الأكبر".
وكانت تسريبات قد انتشرت في وقت سابق عن ترشيح تحالف البناء، وزير التعليم العالي في حكومة رئيس الوزراء المستقيل قصي السهيل، لرئاسة الحكومة الجديدة.
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