بالفيديو.. داني الفيس يغني بالعربية مع تامر حسني

رياضة 2019-12-21 | 14:23 98 مشاهدة التقى نجم الكرة البرازيلية ومدافع نادي ساوباولو، دانى ألفيس، الموجود فى مصر حاليا، بالفنان المصري تامر حسنى. ونشر دانى عبر حسابه على إنستجرام فيديو يجمعه بتامر أثناء غنائهما "حلو المكان"، الأغنية الدعائية لفيلم تامر حسنى الجديد "الفلوس"، حيث وجه له الشكر معبرا عن حبه الشديد لنوع الموسيقى التى يقدمها. وكان تامر حسنى نشر أمس، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية "حلو المكان"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم تامر الجديد "الفلوس" المقرر طرحه يوم 25 كانون الاول الجارى.



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