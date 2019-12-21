النفط يهبط ويحقق مكاسب

تراجعت أسعار النفط، لكن كلا من خامي القياس حققا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وسط انحسار توترات التجارة الأميركية الصينية، مما عزز ثقة الشركات وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة، لكن بمكاسب أسبوعية حوالي 1.4 بالمئة.

وأغلقت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21 بالمئة، وبمكاسب نحو 0.6 بالمئة على مدار الأسبوع.



وعزز التقدم في تسوية نزاع التجارة بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العام المقبل.