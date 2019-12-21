الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش شرقي ديالى

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن إحباط تعرض لتنظيم "داعش" وملاحقة فلول التنظيم شرقي محافظة ديالى.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحشد الشعبي نفذ عملية امنية لملاحقة مجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض على أحدى النقاط العسكرية في نفط خانة واطلاق النار باتجاهها".
وأضاف ان "قوات الحشد تصدت للتعرض وقامت بملاحقة المهاجمين حتى لاذوا بالفرار".
وكان الحشد الشعبي والقوات الأمنية شرعا في وقت سابق من اليوم السبت، بعملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" شمال المقدادية في ديالى.
وأضاف ان "قوات الحشد تصدت للتعرض وقامت بملاحقة المهاجمين حتى لاذوا بالفرار".
وكان الحشد الشعبي والقوات الأمنية شرعا في وقت سابق من اليوم السبت، بعملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" شمال المقدادية في ديالى.
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