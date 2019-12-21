وزير النفط: توقعات بإضافة كميات جديدة لحجم المخزون والاحتياطي من النفط والغاز

توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم السبت، إضافة كميات جديدة من الثروة الهايدروكاربونية (النفط والغاز) الى المخزون والاحتياطي للعراق خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنها "سوف تدخل مناطق جديدة واعدة الى منظومة الانتاج التقليدية مايتطلب منا تحديث الأرقام المتعلقة بحجم المخزون والاحتياطي النفطي وسوف تعلن الوزارة عن ذلك بعد الانتهاء من اعداد وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وهذا ما يجعل العراق ان يتبؤ موقعاً متقدماً في التصنيف العالمي".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، بحسب البيان، ان "نائب رئيس الوزراء وزير النفط ومن خلال اهتمامه بقطاع الاستكشافات النفطية وأهميته في تعظيم المخزون النفطي والغازي، الذي يقدر بإكثر من 112 مليار برميل والاحتياطي الذي يزيد على 143 مليار برميل".
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