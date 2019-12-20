صادقون النيابية تعلن جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة

كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، الجمعة، عن جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه، مبينا ان ذلك جاء بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور.
وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية"، مبينا ان "واجب رئيس الجمهورية الاساسي هو حماية الدستور وهيبته".
واضاف ان "رئيس الجمهورية يتحايل على التوقيتات الدستوري ولم يسمي رئيسا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية".
واكد ان "كتلة صادقون النيابية جمعت تواقيع نيابية لعزل رئيس الجمهورية من منصبه لحنثه ياليمين الدستوري وتحوله من حامل لدستور الى حامي المحاصصة".
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