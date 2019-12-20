أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتجدد الاشتباكات العشائرية في ناحية أبي صيدا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات العشائرية تجددت في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، أنه "تم استخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة خلال الاشتباكات".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، أنه "تم استخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة خلال الاشتباكات".
كانت هذه تفاصيل خبر تجدد الاشتباكات العشائرية في أبي صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.