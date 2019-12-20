تجدد الاشتباكات العشائرية في أبي صيدا

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتجدد الاشتباكات العشائرية في ناحية أبي صيدا. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات العشائرية تجددت في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، أنه "تم استخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة خلال الاشتباكات".



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