نائب عن صادقون لرئيس الجمهورية: سنقيلك في حال لم تلتزم بالدستور

دعا النائب عن كتلة صادقون النيابية ثامر ذيبان الحمداني، الجمعة، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى الالتزام بالدستور في اختيار رئيس الوزراء، فيما خاطب صالح بالقول :"سنقيلك في حال لم تلتزم بالدستور". وقال الحمداني في بيان أطلعت عليه الخليج 365، :"حامي الدستور رئيس الجمهورية.. عليك الالتزام بتطبيق المادة (76) في اختيار رئيس الوزراء القادم وإلا ستكون قد حنثت باليمن في الالتزام بالدستور وحامياً له، وسيكون لزاماً علينا إقالتك".



وأعرب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني في وقت سابق من، اليوم الجمعة، عن أمله بأن لايتأخر طويلا تشكيل الحكومة الجديدة.

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