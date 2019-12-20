بعد خطبة المرجعية.. نائب يحذر رئيس الجمهورية من استفزاز الشعب

دعا عضو في مجلس النواب، اليوم الحمعة، رئيس الجمهورية الى الاسراع بتكليف شخصية "مستقلة وغير جدلية" لتشكيل الحكومة المقبلة، تطبيقا لتوجيهات المرجعية، محذرا من استفزاز الشعب وتوسيع الازمة بشكل خطير جراء "المخاطبات التي لن تحقق شيء"، مشيرا الى أن القوى الحزبية لن تشفع له اذا ما وضع امام الشعب العراقي الغاضب.
وأضاف البديري، ان "المرجعية أكدت على اجراء الانتخابات المبكرة والعودة للشعب كونه مصدر السلطات والقرار واختيار شخصية غير جدلية، وعلى رئيس الجمهورية ان لايضع نفسه بموقف المدافع عن خيارات قوى التحزب كونها ستضعه امام الشعب العراقي الغاضب ولن تشفع له حينها القوى الحزبية التي رضخ لضغوطها ".
وتابع البديري، ان "جميع التوجيهات التي نادت بها المرجعية اليوم، هي رسالة واضحة لرئيس الجمهورية والقوى المتمسكة بالمحاصصة والتحزب، بأهمية وخطورة المرحلة"، لافتا الى أن "الاصرار على شخصيات حزبية وجدلية رغما عن ارادة الجماهير ومنحها المباركة من رئيس الجمهورية هي ضرب للدستور عرض الحائط اولا، ورسالة الى الشارع بأن تلك الاطراف قد اعلنت التحدي للشارع وفرض الارادة على كل مواطن عراقي بالقوة والسطوة وحينها على الشعب ان يدافع عن حقوقه بسلطته التي منحها له الدستور".
وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم، الى انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابات "منصف"، وتشكيل مفوضية مستقلة، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية، واعتبرت ذلك هو الطريق الاقرب والاسلم للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي.
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