اعتقال مطلوب في أيسر الموصل كان يروم توزيع رواتب بين عوائل 'داعش'

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال مطلوب بتهمة "الارهاب" في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، مشيرا إلى أنه كان يروم توزيع الرواتب على عوائل "داعش".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية وخلال واجب تفتيش ضمن حي النور ضمن الساحل الايسر من مدينة الموصل، اعتقلت شخصا مطلوبا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف المصدر، الذي رفض الافصاح عن اسمه، أن "الارهابي ضبط بحوزته مبلغ قدره ١٦٠٠ دولار امريكي مع ظروف ورقية، كان يروم توزيعها كرواتب على عوائل داعش"، لافتا إلى "العثور على اسلحة مدفونة داخل حديقة منزله".
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