التعليم تعلن نتائج القبول في التعليم الحكومي الخاص الصباحي

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن نتائج القبول الخاصة بالتعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠.
واكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الوزارة أعلنت نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي"، منوهة إلى أنه "بإمكان الطلبة متابعة البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات للاطلاع على نتائج القبول".
ولفتت إلى أن "للطلبة المقبولين الحق بمراجعة جامعاتهم التي قبلوا لاغراض التسجيل من يوم الاحد الموافق ٢٢/١٢/٢٠١٩".
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