الصحة تؤكد عدم وجود اي حالة انفلونزا وبائية في البلاد

أكدت وزارة الصحة، الخميس، عدم وجود اي حالة انفلونزا وبائية في البلاد، داعية جميع المواطنين ووسائل الإعلام الى توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد عدم وجود اي حالة انفلونزا وبائية في البلاد وأن جميع الحالات المشخصة هي للانفلونزا الموسمية المعروفة والتي تزداد معدلات الإصابة بها في هذا الوقت من السنة في جميع البلدان ومن الممكن ان تؤدي إلى حالات وفاة في فئات عمرية ومرضية معنية".
وشددت الوزارة على، "توفر اللقاح الخاص بالانفلونزا في مؤسسات الوزارة"، داعية، جميع المواطنين ووسائل الإعلام الى "توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة".
وشددت الوزارة على، "توفر اللقاح الخاص بالانفلونزا في مؤسسات الوزارة"، داعية، جميع المواطنين ووسائل الإعلام الى "توخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة".
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