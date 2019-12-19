قفزة رونالدو تستفز العراقيين.. المنتج الوطني يتصدر المشهد

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2019-12-19 | 18:38
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سجل النجم الدولي البرتغالي، كرستيانو رونالدو، هدفاً رائعاً في مرمى سمبدوريا، امس الاربعاء، قاد فيه فريقه يوفنتوس للفوز 2-1 في الجولة الـ17 من الكالتشيو الايطالي.
العراقيون علقوا على الهدف بطريقتهم الخاصة، حيث نشروا صوراً لنجوم دوليين سابقين التقطتها عدسات الكاميرا وهم يرتقون لتسديدها بالرأس ووضعوا تحتها هاشتاغ: شجع المنتج الوطني".
وتداول الناشطون صوراً لمدرب المنتخب الوطني الاسبق عمو بابا وللنجم الدولي السابق احمد راضي مع الزوراء وكذلك النجم الدولي السابق عدنان درجال مع اسود الرافدين واللاعب صادق سعدون مع اسود الرافدين ايضاً والمهاجم رزاق فرحان وايضاً امجد كلف وعلاء عباس ومهند علي وغيرهم.
ونشر نجم المنتخب الوطني امجد عطوان صورة له عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"وهو يرتقي ليسدد كرة رأسية علق عليها قائلاً: "المنتج الوطني".
رونالدو لم يتسفز العراقيين فقط برأسيته، فهو اصبح حديث العالم في جميع البلدان واليوم الجميع يقارن ارتقاءه برأسيات لاعبين اخرين من بلدانهم واقرب مثال في ايطاليا، حيث تم مقارنة رأسيته بالمدافع ماركو ماتيرازي خلال مونديال 2006 في المانيا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.