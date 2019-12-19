قفزة رونالدو تستفز العراقيين.. المنتج الوطني يتصدر المشهد

رونالدو سدد بالرأس من ارتقاء مُذهل أكثر من 2.5 متر، ليوقع هدفًا اعتاد البرتغالي على تسجيله بمثل هذه الوضعية.

العراقيون علقوا على الهدف بطريقتهم الخاصة، حيث نشروا صوراً لنجوم دوليين سابقين التقطتها عدسات الكاميرا وهم يرتقون لتسديدها بالرأس ووضعوا تحتها هاشتاغ: شجع المنتج الوطني".



وتداول الناشطون صوراً لمدرب المنتخب الوطني الاسبق عمو بابا وللنجم الدولي السابق احمد راضي مع الزوراء وكذلك النجم الدولي السابق عدنان درجال مع اسود الرافدين واللاعب صادق سعدون مع اسود الرافدين ايضاً والمهاجم رزاق فرحان وايضاً امجد كلف وعلاء عباس ومهند علي وغيرهم.