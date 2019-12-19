الخزعلي: ترامب طلب من عبد المهدي تسليمه نصف احتياطي النفط مقابل إعادة الاعمار

كشف الامين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الخميس، عن طلب ارسله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لتسليمه نصف احتياطي النفط العراقي مقابل اعادة الاعمار.

وقال الخزعلي في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية، وتابعتها الخليج 365، إن "هناك مشروعا أميركيا إسرائيليا إماراتيا لاستغلال المظاهرات في العراق للتخريب".

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وأضاف، أن "أحد أسباب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رفضه طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليمه نصف النفط العراقي مقابل إعادة إعمار العراق".

من جانب آخر، رأى الخزعلي، أن "إجراء انتخابات مبكرة في العراق في ظل استقالة الحكومة والوضع الأمني غير المستقر، مخاطرة كبيرة قد تدفع إلى حرب أهلية"، مشيرا إلى أن "الإجماع على شخصية رئيس الوزراء القادم أمر مستبعد حاليا".