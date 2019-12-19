واشنطن: نتمنى اختيار حكومة عراقية بقرار وطني خالص تلبي المتطلبات الشعبية

أعرب وكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، اليوم الخميس، عن تمنيات بلاده بأن يتم اختيار حكومة عراقية بقرار وطني خالص تلبي المتطلبات الشعبية.
وأكد هيل، بحسب البيان، على "استمرار شراكة ودعم بلاده للعراق، وضرورة احترام سيادته والسعي إلى أن يكون بلدا آمنا وقويا ومستقرا".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، على "أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الإعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار".
وفي السياق، عبَّر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية "حرص بلاده على العمل مع العراق لإعماره وإعادة النازحين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار، وضمان تحقيق استقرار العراق ورفاه شعبه"، متمنيا أن "يتم اختيار حكومةٍ عراقيةٍ بقرار وطني خالص تلبي المتطلبات الشعبية".
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