واشنطن: نتمنى اختيار حكومة عراقية بقرار وطني خالص تلبي المتطلبات الشعبية

وقال مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، وكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، بحضور السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون المشترك بالمجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، كما بحث اللقاء، جهود مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش ومحاربة الفكر المتطرف".وأكد هيل، بحسب البيان، على "استمرار شراكة ودعم بلاده للعراق، وضرورة احترام سيادته والسعي إلى أن يكون بلدا آمنا وقويا ومستقرا".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، على "أهمية استمرار الدعم الدولي لجهود الإعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار".

وفي السياق، عبَّر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية "حرص بلاده على العمل مع العراق لإعماره وإعادة النازحين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار، وضمان تحقيق استقرار العراق ورفاه شعبه"، متمنيا أن "يتم اختيار حكومةٍ عراقيةٍ بقرار وطني خالص تلبي المتطلبات الشعبية".