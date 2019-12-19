عبد المهدي يؤكد لمسؤول اميركي على الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق ومؤسساته الدستورية

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لوكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، الخميس، على الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق ومؤسساته الدستورية واحترام سيادته.

وقال مكتب عبد المهدي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل وكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، وجرى بحث علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، والاستماع إلى رؤية العراق حول التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وكذلك رؤية الولايات المتحدة الامريكية ازاءها".

وأكد عبد المهدي، على "الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق ومؤسساته الدستورية واحترام سيادته"، مشيرا الى "سياسته في بناء علاقات طيبة مع جميع دول الجوار والشركاء والأصدقاء الدوليين، وأهمية العلاقات بين البلدين وإستمرار التعاون في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب".