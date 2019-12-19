صالح يؤكد لمسؤول امريكي أهمية الدعم الدولي للعراق واستكمال النصر على الإرهاب

وقال مكتب صالح، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم في قصر السلام، نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل وسفير واشنطن لدى بغداد ماثيو تولر".

وأكّد هيل، بحسب البيان "دعم الولايات المتحدة لاستقرار وأمنه وتحقيق تطلعات العراقيين في العيش بسلام وحرية واحترام السيادة العراقية".



من جانبه، أشار رئيس الجمهورية برهم صالح، الى "أهمية الدعم الدولي للعراق واستكمال النصر على الإرهاب"، مشدداً على أن "تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية".

ووفق ما ذكره بيان رئاسة الجمهورية، فقد جرى، خلال اللقاء، "بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".