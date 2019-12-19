أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، لوزير الخارجية الامريكي ديفيد هيل، اليوم الخميس، أهمية الدعم الدولي للعراق واستكمال النصر على "الارهاب".
وأكّد هيل، بحسب البيان "دعم الولايات المتحدة لاستقرار وأمنه وتحقيق تطلعات العراقيين في العيش بسلام وحرية واحترام السيادة العراقية".
من جانبه، أشار رئيس الجمهورية برهم صالح، الى "أهمية الدعم الدولي للعراق واستكمال النصر على الإرهاب"، مشدداً على أن "تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية".
ووفق ما ذكره بيان رئاسة الجمهورية، فقد جرى، خلال اللقاء، "بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح يؤكد لمسؤول امريكي أهمية الدعم الدولي للعراق واستكمال النصر على الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.