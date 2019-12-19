اتحاد الجمعيات الفلاحية يطالب باقرار قانون يحاسب بائعي المنتجات الزراعية المستوردة

طالب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد، الخميس، باقرار قانون يحاسب بائع المنتجات الزراعية المستوردة خارج الرزنامة الزراعية ، عازيا السبب الى حماية المنتج المحلي والفلاح العراقي.

وقال العصاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب اقرار قانون لمحاسبة بائع المفرد الذي يتاجر بالمنتج المستورد خارج الرزنامة الزراعية"، مبينا ان "الهدف من ذلك هو لحماية المنتج المحلي والفلاح العراقي ومراعاة المستهلك العراقي وحمايته من الاحتكار و ارتفاع الاسعار ."

واضاف ان "هذا الامر بات امراً ضرورياً بعد الاخفاق بالسيطرة على المنافذ الحدودية الواقع ضمن اقليم كردستان التي تسهل دخول المنتج المستورد خارج الرزنامة الزراعية وايضاً بعد ان تم الكشف عن منافذ غير رسمية على الحدود العراقية السورية".

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وتابع ان "هذا القرار رغم صعوبته فهو افضل من اتخاذ جانب رغم ان اللجوء الى المحاكم بشكل فردي يصعب الامر على المستهلك وربما قد يتعرض الى مشاكل قانونية واجتماعية لكنه ضروري لحماية المنتج الوطني معولاً على حس المسؤولية والوطنية التي يتمتع بها المواطن العراقي".

واكد ان "حكومة اقليم كردستان ترفض العمل وفق الرزنامة الزراعية وهذا ما شجع بعض الجشعين للاستيراد خارج الرزنامة حيث ان منافذها الحدودية تقع خارج سيطرة الحكومة المركزية".

الجدير بالذكر ان العراق وصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي بنحو عشرين منتج نباتي محلي وعشرة منتجات حيوانية محلية.