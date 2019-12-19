بالصور.. شجرة كرسمس في ساحة التظاهرة وسط كربلاء

وقال مراسل الخليج 365، في كربلاء، إن مجموعة من المتظاهرين نصبوا، صباح اليوم الخميس، شجرة اعياد الميلاد "كرسمس" وسط ساحة التربية مركز التظاهرات في المحافظة.

واشار الى أن المتظاهرين عبروا عن سلمية تظاهراتهم من خلال نصب هذه الشجرة التي زينتها الاعلام العراقية، تأكيدا على التعايش السلمي بين اطياف الشعب العراقي.



ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها كربلاء، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

وشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.