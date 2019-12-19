الأردن يؤشر انخفاض معدل تصدير سلعه الى العراق

وقالت التقارير ان الصادرات الاردنية إلى العراق تراجعت بنسبة 8 % خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي فيما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة بلغت 7.8 % خلال الفترة نفسها.

وتظهر الإحصاءات العامة التي اعتمدتها التقارير بان قيمة الصادرات الوطنية الى العراق تراجعت خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي الى 306 ملايين دينار مقابل 333 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل بذلك انخفاضا بمقدار 27 مليون دينار.



وبدأ مؤشر التجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي بين المملكة والعراق، يتراجع بسبب انحسار الصادرات الوطنية التي بدأ حجمها ينخفض منذ شهر آذار (مارس) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين.

واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد.