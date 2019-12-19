مسلحون يسرقون أموالاً ومصوغات من منزل ببغداد بعد احتجاز ساكنيه بإحدى الغرف

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً ضمن حي البساتين في منطقة الشعب، وسرقوا مبالغ ومصوغات ذهبية بعد احتجاز افراد العائلة في إحدى الغرف".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

