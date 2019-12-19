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بوتين يستخدم نسخة قديمة من ويندوز على جهازه الخاص به! 'صورة'

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كشفت الصور التي نشرتها خدمة الكرملين الصحفية عن غير قصد أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على إصدار قديم من نظام التشغيل ويندوز، دون تحديث .
وأظهرت الصور أن الكمبيوتر الخاص ببوتين كان يعمل بنظام Windows XP ، وهو نظام تشغيل توقفت مايكروسوفت عن تحديثه في عام 2014 ، مما يجعله أكثر عرضة للتسلل، حيث أن الخطر ليس نظريًا أيضًا، ففي عام 2017 ، هاجمت بعض البرامج أكثر من 20000 ضحية ، بما في ذلك خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة ، والتي كانت تستخدم برنامج Windows XP القديم، ما اضطرت المستشفيات إلى الإغلاق ، وتم إلغاء العمليات.

وعلى الرغم من سجل التتبع من الثغرات الأمنية ، كان Windows XP لا يزال ثالث أكثر أنظمة التشغيل شعبية في العالم ، ويبدو أن بوتين يعد نفسه بين مستخدميه، وتظهر الصور أن بوتين يستخدم نظام التشغيل Windows XP في مكتبه في الكرملين وإقامته في نوفو-أوجاريوفو خارج موسكو.

 

 

وفي مايو (أيار) ، وقّع بوتين مشروع قانون يسمح للحكومة بإنشاء شبكة إنترنت روسية فقط بنظام أسماء نطاقات جديد للحماية من المتسللين، وهي خطوة أكثر جذرية بكثير من ترقية البرامج القديمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت رويترز أن روسيا تقوم بإنشاء موسوعة خاصة بها على الإنترنت بدلاً من ويكيبيديا. وسيتطلب القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز) من جميع الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر أن تصحب البرامج الروسية المثبتة مسبقًا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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