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كشفت الصور التي نشرتها خدمة الكرملين الصحفية عن غير قصد أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على إصدار قديم من نظام التشغيل ويندوز، دون تحديث .
وعلى الرغم من سجل التتبع من الثغرات الأمنية ، كان Windows XP لا يزال ثالث أكثر أنظمة التشغيل شعبية في العالم ، ويبدو أن بوتين يعد نفسه بين مستخدميه، وتظهر الصور أن بوتين يستخدم نظام التشغيل Windows XP في مكتبه في الكرملين وإقامته في نوفو-أوجاريوفو خارج موسكو.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت رويترز أن روسيا تقوم بإنشاء موسوعة خاصة بها على الإنترنت بدلاً من ويكيبيديا. وسيتطلب القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز) من جميع الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر أن تصحب البرامج الروسية المثبتة مسبقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يستخدم نسخة قديمة من ويندوز على جهازه الخاص به! 'صورة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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