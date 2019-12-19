واسط ترفض تغيير مدير منفذ زرباطية دون الرجوع لها

اعلنت محافظة واسط، الخميس، عن رفضها تغيير مدير منفذ زرباطية دون الرجوع لها، فيما دعت رئيس الوزراء الى التدخل.
وقال المكتب الاعلامي للمحافظ محمد جميل المياحي في بيان تلقت الخليج 365، "نرفض تغيير مدير منفذ زرباطية دون الرجوع للمحافظة والتنسيق معها وفقا لقانون 21 الذي يؤكد على التعاون بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية"، مبينا ان "الرجل هو مدير ناجح وذو خبرة وساهم بشكل جاد من تقليل التهريب والفساد الگمركي وكشف كثير من حالات التلاعب".
واضاف أن "اعفاء (الكفاءات) في هذا التوقيت يجب أن يتم وفقا لاحكام القانون ويتطلب تحقيقاً من مكتب رئيس الوزراء، خصوصا وأن لدينا معلومات مؤكدة عن تدخل جهات سياسية في تغييره لأسباب سنكشفها للرأي العام لاحقا".
واكد المكتب انه "لا يسعنا الا دعوة رئيس الوزراء للتدخل في إلغاء أمر نقله التعسفي"، محملا "هيئة المنافذ الحدودية مسؤولية انفرادها في إدارة ملف المنافذ وعدم تعاونها مع المحافظة".
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