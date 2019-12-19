بيان من الرافدين بشأن السلف التكميلية الاضافية للموظفين: تصل الى 25 مليون دينار

اصدر مصرف الرافدين، الخميس، بيانا بشأن السلف التكميلية الاضافية للموظفين، فيما اشار الى انها تصل الى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "اطلق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف".

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واضاف انه "تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لأكثر من الفي موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد"، مشيرا الى ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر في عام 2016 بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.