لا غالب ولا مغلوب.. كلاسيكو الارض ينتهي كما بدأ من دون اهداف

وارتفع رصيد برشلونة برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد ، صاحب المركز الثاني، بسلم ترتيب الليجا.

وشكل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أول تهديد حقيقي على مرمى برشلونة، في الدقيقة 10، بعدما سدد كرة قوية ولكن تيرشتيجن حارس البارسا تصدى لها بنجاح.



وأنقذ جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة مرمى فريقه من هدف محقق، بعدما أبعد رأسية كاسيميرو من على خط المرمى، في الدقيقة 17.

وبشكل استعراضي، سدد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد كرة بالكعب في الدقيقة 24، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس برشلونة.

وتألق مارك تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 26، بعدما أفسد هجمة بروحين لريال مدريد، حيث أبعد عرضية أرضية من كريم بنزيما قبل أن يحول تسديدة كاسيميرو إلى ركلة ركنية.



وحرم راموس، ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 31، بعدما أوقف تسديدة البرغوث الأرجنتيني من أمام المرمى الخالي.

ونفذ لاعبو ريال مدريد هجمو مرتدة في الدقيقة نفسها، انتهت بتسديدة صاروخية لفالفيردي، لكنها مرت بمحاذاة قائم برشلونة الأيسر.

وأضاع جوردي ألبا، فرصة تسجيل الهدف الأول بعدما استلم تمريرة طولية رائعة من ميسي، إلا أن سددها بشكل غير دقيق لتمر بجوار القائم.

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وعاد فالفيردي، ليهدد مرمى البارسا بتسديدة صاروخية في الدقيقة 44، ولكن تير شتيجن تصدى لها على مرتين.

وكاد ميسي، أن يسجل هدف التقدم للبارسا في الدقيقة 60، بعد تمريرة رائعة من أنطوان جريزمان، ولكنه سددها بغرابة قبل أن يبعدها دفاع ريال مدريد.

وأطلق جاريث بيل، تسديدة صاروخية بعد مجهود رائع من فالفيردي الذي مرر الكرة للدولي الويلزي، على حدود منطقة الجزاء، ليصوب الأخير، ولكن كرته بمرت بسلام على مرمى برشلونةـ، في الدقيقة 68.

وأهدر دي يونج، يهدر فرصة كبيرة للتسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 72، بعدما سدد كرة أوقفها كورتوا على مرتين.

وفي الدقيقة نفسها ألغى حكم اللقاء هدفًا لريال مدريد سجله جاريث بيل، لوقوع ميندي الذي صنع الهدف في مصيدة التسلل.