اصابة شخص بهجوم مسلح في النجف

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا اصيب بهجوم مسلح في النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاثة مسلحين اطلقوا النار باتجاه شخص في فلكة الزهراء بالنجف، ما ادى الى اصابته بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".
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