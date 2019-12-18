متظاهرون يقطعون الطريق الرئيسي المؤدي الى ميناءي ام قصر وخور الزبير

اقدم متظاهرون في البصرة، الاربعاء، على قطع الطريق الرئيسي المؤدي الى ميناءي ام قصر وخور الزبير. وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قاموا مساء اليوم بقطع الطريق الرئيسي المؤدي الى ميناءي ام قصر وخور الزبير امام مرور سيارات الحمل". واضاف ان "العشرات من سيارات الحمل تجمعت في مكان القطع"، مشيرا الى ان "المتظاهرين طالبوا باكساء الشارع المتهالك بسبب مرور مئات الشاحنات يوميا والذي شهد عدد كبير من الحوادث بعد موجة الامطار الاخيرة".

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