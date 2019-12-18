البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

قررت رئاسة البرلمان، الاربعاء، رفع جلسة البرلمان الى يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس البرلمان خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم انه "تقرر ان يكون يوم الاثنين المقبل مساء موعدا نهائيا للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب".

واضاف ان "رئاسة البرلمان قررت رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل".