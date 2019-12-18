مصرع شخص بصعقة كهربائية في كركوك

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا لقي مصرعه بصعقة كهربائية في كركوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا لقي مصرعه بصعقة كهربائية داخل منزله في منطقة القادسية في كركوك". واضاف المصدر ان "قوة امني طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

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