انسحاب بعض النواب من الجلسة بعد رفض التاجيل لمادتين من قانون الانتخابات

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بان بعض النواب انسحبوا من جلسة البرلمان.

وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "نوابا من المكون الكردي وبعض نواب تحالف القوى انسحبوا من الجلسة بعد رفض طلب تاجيل التصويت على المادتين ١٥ و١٦ من قانون الانتخابات والمتعلقة بالنظام الانتخابي وكوتا النساء"، مبينا انه "تم عرض طلب تاجيل التصويت على المادتين الى جلسة اخرى للتصويت حيث صوت بالموافقة على الطلب ٧١ نائب فقط من اصل ٢٠٧ نائب".

واضاف المصدر ان "رئيس البرلمان دعا لاحتساب عدد الحضور للتاكد من توفر النصاب للمضي بالتصويت على مواد القانون".