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ارتقاء رونالدو الخرافي يقود يوفنتوس لصدارة الكالتشيو

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2019-12-18 | 11:52

ارتقاء رونالدو الخرافي يقود يوفنتوس لصدارة الكالتشيو

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تغلب فريق يوفنتوس على نظيره سامبدوريا بهدفين لهدف، ليتصدر منافسات .
وحل يوفنتوس ضيفًا على سامبدوريا بمنافسات الجولة 17 للدوري الإيطالي.

في البداية تقدم باولو ديبالا بهدف للبيانكونيري في الدقيقة 19 من شوط المباراة الأول.

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ثم عدل جيانلويكا كابراري النتيجة بهدف لسامبدوريا في الدقيقة 35.


وفي الدقيقة 45 سجل هدفًا رائعًا من رأسية بعد ارتقاء مبهر.

وسجل رونالدو هدفًا ثانيًا له وثالثًا لليوفي في الدقيقة 89 لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

وشهدت المباراة طرد كبراري بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده للنقطة 42 في صدارة جدول الترتيب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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