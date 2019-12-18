ارتقاء رونالدو الخرافي يقود يوفنتوس لصدارة الكالتشيو

وحل يوفنتوس ضيفًا على سامبدوريا بمنافسات الجولة 17 للدوري الإيطالي.

في البداية تقدم باولو ديبالا بهدف للبيانكونيري في الدقيقة 19 من شوط المباراة الأول.

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ثم عدل جيانلويكا كابراري النتيجة بهدف لسامبدوريا في الدقيقة 35.



وفي الدقيقة 45 سجل كريستيانو رونالدو هدفًا رائعًا من رأسية بعد ارتقاء مبهر.

وسجل رونالدو هدفًا ثانيًا له وثالثًا لليوفي في الدقيقة 89 لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

وشهدت المباراة طرد كبراري بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده للنقطة 42 في صدارة جدول الترتيب.