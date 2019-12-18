ليفربول يهزم مونتيري ويبلغ نهائي مونديال الاندية

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2019-12-18 | 11:52
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تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد فوز صعب على فريق مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي اليوم.
وكان نابي كيتا قد سجل هدف التقدم لصالح الريدز في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من محمد صلاح.
وفي الدقيقة 91 نجح البرازيلي روبرتو فيرمينيو في تسجيل هدف الفوز لكتيبة يورجن كلوب بعد مباراة صعبة للغاية ومحاولات عديدة من قِبل الفريق المكسيكي.
وسيواجه ليفربول في نهائي السبت فلامنجو البرازيلي، على أن يواجه مونتيري نظيره الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث.
وتمكن مونتيري من التعادل سريعًا في الدقيقة 14 بهدف روجيليو موري.
وفي الدقيقة 91 نجح البرازيلي روبرتو فيرمينيو في تسجيل هدف الفوز لكتيبة يورجن كلوب بعد مباراة صعبة للغاية ومحاولات عديدة من قِبل الفريق المكسيكي.
وسيواجه ليفربول في نهائي السبت فلامنجو البرازيلي، على أن يواجه مونتيري نظيره الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث.
المحرر: محمد خليل
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