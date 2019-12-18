ليفربول يهزم مونتيري ويبلغ نهائي مونديال الاندية

وكان نابي كيتا قد سجل هدف التقدم لصالح الريدز في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من محمد صلاح.

وتمكن مونتيري من التعادل سريعًا في الدقيقة 14 بهدف روجيليو موري.

وفي الدقيقة 91 نجح البرازيلي روبرتو فيرمينيو في تسجيل هدف الفوز لكتيبة يورجن كلوب بعد مباراة صعبة للغاية ومحاولات عديدة من قِبل الفريق المكسيكي.



وسيواجه ليفربول في نهائي السبت فلامنجو البرازيلي، على أن يواجه مونتيري نظيره الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث.