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ليفربول يهزم مونتيري ويبلغ نهائي مونديال الاندية

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2019-12-18 | 11:52

ليفربول يهزم مونتيري ويبلغ نهائي مونديال الاندية

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تأهل فريق الإنجليزي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد فوز صعب على فريق مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي اليوم.
وكان نابي كيتا قد سجل هدف التقدم لصالح الريدز في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من محمد صلاح.

وتمكن مونتيري من التعادل سريعًا في الدقيقة 14 بهدف روجيليو موري.

وفي الدقيقة 91 نجح البرازيلي روبرتو فيرمينيو في تسجيل هدف الفوز لكتيبة يورجن كلوب بعد مباراة صعبة للغاية ومحاولات عديدة من قِبل الفريق المكسيكي.


وسيواجه ليفربول في نهائي السبت فلامنجو البرازيلي، على أن يواجه مونتيري نظيره الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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