الأمم المتحدة تدعو لترشيح رئيس وزراء يلبي تطلعات الشعب العراقي

دعت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الاربعاء، الى ترشيح رئيس وزراء يلبي تطلعات الشعب العراقي، مؤكدا الآن هو الوقت للعمل لصالح العراقيين.

وقالت البعثة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي وتابعته الخليج 365، "بما ان الجدول الزمني الدستوري لترشيح رئيس الوزراء المعين، تحث بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق القادة السياسيين على التوصل الى توافق في الاراء بشان ترشيح يلبي توقعات الشعب العراقي وتطلعات الشعب العراقي".

وشددت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة للعراق جانين هينيس بلاشارت، بحسب البيان، "على الحاجة الملحة للظروف الراهنة في هذه المرحلة"، مشيرة الى أن "الحالة تتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة، فالعراق لا يستطيع تحمل حلول للمساعدة او تدابير قسرية".

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وتابعات، أن "المحادثات حول رئيس الوزراء المعين مستمرة، ويواجه البلد نمطا ناشئا من عمليات الاختطاف والقتل المستهدفة للمدافعين عن حقوق الانسان والمتظاهرين، ومن المسؤولية النهائية للدولة حماية شعبه"، لافتة الى أن "الاختطاف والاعتقالات غير القانونية والقتل الشنيعة ليس لها مكان في ديمقراطية".

وأكدت ، "يجب على الزعماء السياسيون العراقيين تحمل هذه المسؤولية عن طريق الرد على المطالب الصحيحة للاصلاح دون مزيد من التاخير".