البرلمان يصوت على ادراج فقرة قراءة قرار بشأن احداث ذي قار ضمن جدول الأعمال

صوّت مجلس النواب، الاربعاء، على إدراج فقرة قراءة قرار بشأن احداث ذي قار ضمن جدول الأعمال. وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت على ادراج فقرة ( قراءة قرار بشأن احداث محافظة ذي قار) ضمن جدول الأعمال". وكان مجلس النواب قد عقد في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي، بحضور 180 نائباً.

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