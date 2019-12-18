بالفيديو: لمن تسند مهام رئاسة الوزراء في حال انتهاء المدة الدستورية؟

وفي حال انتهاء المدة الدستورية من دون اختيار البديل، يرى خبراء قانونيون ان المخرج القانوني لها هو بتولي رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء كحكومة تصريف أعمال لحين الشروع بانتخابات مبكرة.

وتشير مصادر حكومية مقربة الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيسلم مهامه يوم الخميس المقبل الى رئيس الجمهورية، ما قد يضع الحكومة في فراغ دستوري اذا لم تتوصل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب الى مرشح متفق عليه خلال الساعات المقبلة.

