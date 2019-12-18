المدة الدستورية لاختيار بديل لعبد المهدي تدخل رمقها الاخير، ولا تزال حتى الآن غير واضحة الملامح، بسبب عدم التوصل لتوافقات سياسية والإصرار على المضي بمبدأ المحاصصة بين الكتل النيابية، بحسب محلليين سياسيين طالبوا تلك القوى بتوحيد الرؤى، فيما بينها لاختيار بديل يرضي الأوساط الشعبية والسياسية.
وتشير مصادر حكومية مقربة الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيسلم مهامه يوم الخميس المقبل الى رئيس الجمهورية، ما قد يضع الحكومة في فراغ دستوري اذا لم تتوصل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب الى مرشح متفق عليه خلال الساعات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لمن تسند مهام رئاسة الوزراء في حال انتهاء المدة الدستورية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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